Domani i funerali di Dora Lagreca

Dora Lagreca



E' stata allestita nell'Obitorio dell'Ospedale San Carlo di Potenza la Camera ardente di Dora Lagreca, la trentenne morta nel capoluogo nella notte tra Venerdi e Sabato scorsi precipitando da un balcone al quarto piano di un palazzo del Parco Aurora.

La Salma - vegliata da parenti e amici - rimarrà a Potenza fino a domani mattina, quando sarà trasferita a

Montesano della Marcellana, in provincia di Salerno, dove la ragazza è nata.

I funerali: alle 10.30, nella Chiesa di di Santa Maria in Loreto della frazione di Arenabianca. Domani - per decisione del Sindaco

Giuseppe Rinaldi a Montesano sulla Marcellana sarà lutto cittadino.



Continuano intanto le indagini dei Carabinieri che, anche nelle ultime ore, hanno ascoltato altri conoscenti dei fidanzati per raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini. Per la morte di Dora è indagato per istigazione al suicidio il fidanzato Antonio Capasso, che quella notte era in casa con lei