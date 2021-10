Caso Lagreca, avanti le perizie su smartphone e tablet della ragazza

Il palazzo dal quale è precipitata la giovane donna

Sono ancora in corso gli esami tecnici del Ris sui tre dispositivi appartenenti a Dora Lagreca, la ragazza originaria di Montesano sulla Marcellana, morta a Potenza il 9 ottobre scorso dopo essere precipitata dal quarto piano del palazzo di via Di Giura in cui viveva.



Uno dei device - due smartphone e un tablet - è stato già sbloccato. Ma servirà tempo per i risultati delle analisi. Si attende non prima di un mese almeno anche il referto completo dell'autopsia. A coordinare le indagini, la Procura di Potenza.



Al momento della tragedia, in casa era presente il fidanzato di Dora, Antonio Capasso, al momento indagato per istigazione al suicidio. «Considerata la delicata vicenda - scrive in una nota Domenico Stigliani, legale di Capasso - lo stato delle indagini, il lavoro degli inquirenti, l'assoluto rispetto dovuto a tutte le parti coinvolte, abbiamo deciso di non rilasciare dichiarazioni o interviste attinenti le indagini in corso».



La famiglia della ragazza continua a sostenere di non credere alla tesi del suicidio. Capasso, invece, ha da subito parlato della volontarietà del gesto. «Spetta solo alla magistratura inquirente, su cui si nutre profonda fiducia, accertare la verità dei fatti», prosegue Stigliani che denuncia l'eccessivo clamore mediatico sulla vicenda e ricorda che compirà ogni passaggio utile a tutela dell'assistito e della sua famiglia.