Urne aperte nei 26 comuni lucani chiamati al voto

Il 10,63% dei lucani ha scelto di votare finora. Il dato, reso noto dal Viminale fa registrare un lieve calo al 15,90% delle precedenti amministrative, quando però si votava in un unico giorno.

Nei venti comuni del potentino si è recato alle urne il 10% degli aventi diritto, cinque punti in meno rispetto alla precedente consultazione amministrativa.

Nei sei comuni del materano è andato a votare l'11,71%, a fronte del 16,69% della scorsa tornata.

Ginestra è al momento il comune con l'affluenza più alta, il 18,47%, la più bassa a Cancellara con il 4,35%.

Complessivamente sono poco meno di 125mila i cittadini lucani chiamati a rinnovare sindaco e consigli comunali, tutti son sistema maggioritario eccetto Melfi e Pisticci che hanno una popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Qui si potrebbe andare al ballottaggio il 17 e 18 ottobre.

Il dato di affluenza sarà fondamentale per i sei comuni - quattro nel potentino, Ginestra, Grumento Nova, San Chirico Raparo e Tramutola - e due in provincia di Matera - Oliveto Lucano e Aliano - in cui è stata presentata un'unica lista. Prossima rilevazione sull'affluenza alle ore 19.