Basilicata al voto: i sindaci eletti

Scrutatori al lavoro in uno dei seggi a Melfi

IN BASILICATA AFFLUENZA AL 58,54%

IN PROVINCIA DI POTENZA ​HA VOTATO IL 55,77% DEGLI AVENTI DIRITTO

IN PROVINCIA DI MATERA IL 63,66%



COMUNI AL VOTO IN PROVINCIA DI POTENZA



BALVANO - Ezio DI CARLO

CAMPOMAGGIORE - Nicola BLASI (confermato)

CANCELLARA - Francesco GENZANO (confermato)

CARBONE - Mariano MASTROPIETRO

CASTELLUCCIO INFERIORE - Paolo Francesco CAMPANELLA (confermato)

FARDELLA - Mariangela CORINGRATO

GINESTRA - Fiorella POMPA (confermata)

GRUMENTO NOVA - Antonio Maria IMPERATRICE

LAURIA - Gianni PITTELLA

MELFI - Giuseppe MAGLIONE

OPPIDO LUCANO - Mirco EVANGELISTA

PATERNO - Tania GIOIA

RIONERO IN VULTURE - Mario DI NITTO

SAN CHIRICO RAPARO - Vincenzo CIRIGLIANO

SAN MARTINO D'AGRI - Mario Antonio IMPERATRICE

SARCONI - Giovanni TEMPONE

TEANA - Vincenzo MARINO

TRAMUTOLA - Luigi MAROTTA

TRECCHINA - Fabio MARCANTE

VIGGIANELLO - Antonio RIZZO (confermato)



COMUNI AL VOTO IN PROVINCIA DI MATERA



ALIANO - Luigi DE LORENZO (confermato)

BERNALDA - Domenico Raffaele TATARANNO (confermato)

FERRANDINA - Carmine Prospero LISANTI

MONTESCAGLIOSO - Vincenzo ZITO (confermato)

OLIVETO LUCANO - Nicola TERRANOVA

PISTICCI - ballottaggio tra Vito Anio DI TRANI e Domenico Alessandro ALBANO