Elezioni comunali, affluenza al 58,54%. Al via lo spoglio

Elezioni amministrative

L'affluenza alle urne in Basilicata si è attestata al 58,54%. Si chiude così la tornata elettorale che ha coinvolto 26 comuni.

Nella provincia di Potenza, si è votato a Balvano, Campomaggiore, Cancellara, Carbone, Castelluccio Inferiore,Fardella, Ginestra, Grumento Nova, Lauria, Melfi, Oppido Lucano,

Paterno, Rionero in Vulture, San Chirico Raparo, San Martino d'Agri, Sarconi, Teana, Tramutola, Trecchina e Viggianello.

Nella provincia di Matera, ad Aliano, Bernalda, Ferrandina, Montescaglioso, Oliveto Lucano e Pisticci.

Rispetto alla tornata del 2016 la partecipazione popolare è stata inferiore: all'epoca si era fermata al 62,93%.

Più bassa l'affluenza media nel potentino dove l'affluenza al voto è stata del 55,77%, contro il 63,66% nel materano.

Il comune in cui si è registrata l'affluenza più alta è Melfi, dove alla chiusura dei seggi aveva votato il 72,24% degli aventi diritto.

Nell'altro comune con una popolazione superiore ai 15 mila abitanti, Pisticci, l'affluenza è stata del 62,91% di contro al 69,28% della tornata precedente.