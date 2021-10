Potenza calcio, esonerato Mister Gallo

L'allenatore del Potenza, Fabio Gallo

Arrivata nella tarda mattinata di oggi la notizia dell'esonero di mister Gallo dalla panchina del Potenza. Decisiva per il destino del tecnico, la sconfitta in trasferta con la Paganese.



"Dobbiamo provare in ogni modo a rialzarci e a raggiungere un obiettivo non impossibile" ha scritto il presidente rossoblu Salvatore Caiata. Il prossimo impegno della squadra domenica al Viviani con il Latina.