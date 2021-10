Torre Guevara, al via i cantieri

Al via i lavori di riqualificazione della Torre Guevara di Potenza

Un milione e duecento mila euro: a tanto ammonta la spesa complessiva per la riqualificazione della Torre Guevara a Potenza. Dopo che in estate era stato presentato il progetto, sono stati aggiudicati i lavori di intervento. A vincere l'appalto, tra sette candidati in lizza, un'associazione temporanea di imprese con sede a Viggiano.

Per la fine dei lavori ci vorrà un anno o poco più. Verrà abbattuto l'edificio che ospitava una scuola e la piazza sarà ripavimentata nella parte un tempo occupata dal castello. Per il resto si lascerà invece spazio al verde. Prevista anche la realizzazione di un'area di servizio che sia in grado di ospitare iniziative e manifestazioni.

"Un intervento che cambierà sostanzialmente lo skyline della città capoluogo" ha commentato il presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino. L'amministrazione provinciale ha poi anche altri progetti: "un tempo in quel luogo c'era la sede dell'ospedale san carlo. Non è escluso che si cerchi di ripristinare qualche servizio ospedaliero".