Green Pass Obbligatorio al lavoro dal 15 Ottobre

Green pass al lavoro

Nessun licenziamento ma allontanamento dal posto di lavoro e ogni giorno di mancato servizio conteggiato come assenza ingiustificata: niente contributi e calcolo di giorni di ferie. Flessibilità negli orari di ingresso e uscita.

Pieno rispetto della privacy con il divieto di conservare i Qr code dei dipendenti.



Sono alcune delle linee guida per i lavoratori in vista dell'obbligo del green pass - da venersi 15 Ottobre - nei luoghi di lavoro.

La certificazione, che dovrà essere esibita da tutti i lavoratori che accedono alle strutture, ma non dagli utenti, è una misura che non sostituisce i protocolli aziendali. Parrucchieri, estetisti e tutti gli operatori dei servizi alla persona non devono controllare se i clienti ne siano in possesso, così come loro stessi non sono tenuti ad esibirlo. Stessa situazione per tassisti e autisti di auto a noleggio.

In Basilicata 114 le farmacie iscritte alla piattaforma commissariale, per garantire i test rapidi.