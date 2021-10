Crescono le denunce all'Inail da Covid 19

esterni Inail, quartiere Eur, Roma

Un incremento del 4%, ben superiore a quello della media nazionale, che si attesta allo 0,9. Un dato, quello delle denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19, che fa della nostra regione una delle ultime nella classifica italiana. L'incremento ha interessato più intensamente, in termini sia assoluti che relativi, la provincia di Potenza: quasi il 5% in più rispetto all'ultima rilevazione Inail del 31 agosto. Le ragioni sono diverse, in primis - spiega Carmen Angiolillo, responsabile Inail Basilicata - "In regione gli effetti della pandemia si sono registrati in ritardo rispetto al resto dell'Italia. Questo ha fatto sì che il numero delle denunce aumentasse, come di fatto stiamo riscontrando, nella seconda fase pandemica, ossia nell'ultimo trimestre del 2020 e nel corso dei primi 9 mesi del 2021".

Percentuali che però che vanno lette in chiave relativa - precisa Angiolillo - poiché il 4% di aumento corrisponde a 38 denunce, di cui 28 avvenute a settembre, 5 ad agosto e i restanti casi ai mesi precedenti. Denuncia di infortunio e contagio sono dunque dati non sovrapponibili nella lettura dell'andamento epidemiologico: se in questo momento la curva dei nuovi positivi è decrescente, lo stesso non si può dire per i numeri dell'Inail. Questi inoltre evidenziano un coinvolgimento maggiore tra le donne di età compresa tra i 50 e i 64 anni. Le professioni più a rischio sono quelle legate alla salute: infermieri, fisioterapisti, ostetriche ed educatori. Seguono gli impiegati amministrativi, il personale delle pulizie e i conducenti, più della metà guidano ambulanze.