Fiamme a Poggio Cavallo

Le fiamme hanno distrutto oltre un ettaro di superficie incolta

Grande apprensione, nel primo pomeriggio a Potenza, per un vasto incendio divampato in contrada Poggio Cavallo, lungo la statale 92 che conduce a Rifreddo e che ha distrutto oltre un ettaro di superficie incolta. Poco dopo le 14:00, si è alzata una grande colonna di fumo, visibile anche dal centro cittadino.

Immediato l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco e della polizia municipale.

Considerate le dimensioni del rogo, è stato necessario l'intervento di più squadre con un'autobotte e la presenza sul posto del direttore delle operazioni di spegnimento.

Una situazione giudicata sin da subito complessa, anche a causa della presenza di numerose abitazioni nelle immediate vicinanze.

Provvidenziale, poco dopo, l'arrivo di una nuvola passeggera - carica di pioggia - che ha agevolato le operazioni di spegnimento.