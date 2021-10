Indagine su finanziamento per ristrutturazione alberghiera

Una struttura in costruzione dell'Hotel Santa Venere

Ha riflessi anche sulla Basilicata l'inchiesta della Procura di Roma su un presunto traffico di influenze illecite che coinvolge l'avvocato Luca Di Donna.

I magistrati hanno disposto una serie di perquisizioni per far luce sul ruolo di due lucani che, secondo l'accusa, grazie alla loro rete di conoscenze in Invitalia, avrebbero promesso un finanziamento di circa 30 milioni di euro per la ristrutturazione dell'Hotel Santa Venere di Maratea e di un'altra struttura ricettiva.

Quattro gli indagati per questo filone di indagine.