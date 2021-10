Pantano di Pignola: furgone fuori strada

Il furgone finito fuori strada

Incidente nella tarda serata di ieri in contrada Pantano di Pignola. Un furgone, per cause imprecisate, è uscito fuori strada. Forse, all'origine dello sbandamento, la presenza di materiale inerte lungo la strada. Il conducente non ha riportato ferite: è uscito da solo dal veicolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando di Potenza con un'autopompa e un fuoristrada per mettere in sicurezza l'area ed evitare l'insorgere di incendi. Con loro anche i Carabinieri, il personale del 118 e il soccorso stradale.