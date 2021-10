Incidenti stradali, due morti nella notte

L'eliambulanza del 118

Due persone hanno perso la vita nella notte in due distinti incidenti stradali, nell'Alto Bradano.

Il primo intorno alla 1.10 a Palazzo San Gervasio. Coinvolte 3 persone che viaggiavano sulla stessa auto. Una è deceduta, due sono state portate in ospedale.

Questa Mattina, Intorno Alle 5.30, Un altro incidente tra due veicoli. Morta una persona, mentre un'altra è rimasta ferita ed è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale San Carlo di Potenza.