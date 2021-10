Inchiesta ex Ilva, il Riesame rimette Laghi in libertà

Il tribunale di Potenza

Il Tribunale del Riesame di Potenza ha disposto oggi la remissione in libertà dell'ex commissario straordinario dell'ex Ilva di Taranto, Enrico Laghi, agli arresti domiciliari dallo scorso 27 settembre nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo lucano sulla gestione dello stabilimento siderurgico.



Nella stessa inchiesta sono indagati, tra gli altri, l'ex Procuratore della Repubblica di Taranto, Carlo Maria Capristo, l'ex consulente dell'acciaieria tarantina, Nicola Nicoletti, e l'avvocato Piero Amara, al centro anche di altre vicende giudiziarie.



Un confronto davanti ai giudici tra Nicoletti e Laghi, accusatore e accusato, è in programma dopo un primo rinvio per il 15 novembre al tribunale di Potenza.