Vietri, a 41 anni dal terremoto del 1980 lavori al via

Una veduta aerea della zona interessata dai lavori

A 41 anni dal terremoto del 1980, a Vietri finalmente al via i lavori di messa in sicurezza della rupe e del centro storico, quasi totalmente distrutti dal sisma.



Dopo decenni, il cantiere nella zona di via San Biagio e via San Michele muove ora i primi passi. A disposizione per i lavori 700mila euro.



Si punterà anche a salvaguardare il patrimonio storico del comune: i lavori avverranno infatti con il supporto della Soprintendenza per i Beni architettonici.



Soddisfatto il sindaco Christian Giordano: per rendere l'area nuovamente fruibile - ha annunciato il primo cittadino - saranno realizzati impianti per la regimentazione delle acque, pavimentazioni e sistemi di illuminazione, oltre alla demolizione di zone pericolanti.



Già approvato in giunta - fa sapere il primo cittadino- anche un nuovo progetto di valorizzazione storica dell’area, per un altro milione di euro.