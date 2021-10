Lotta al lavoro nero, 8 casi scoperti a Maratea

Guardia di Finanza

Otto lavoratori in nero sono stati scoperti a Maratea negli ultimi giorni dalla Guardia di Finanza. Quattro erano impiegati in un ristorante e costituivano il 100% della forza lavoro. Risultavano regolarmente assunti fino al 31 agosto, ma - a quanto ricostruito dalle fiamme gialle - avevano continuato la collaborazione anche a settembre, ricevendo lo stipendio in contanti proprio per nascondere la prosecuzione dell'attività lavorativa.



Gli altri 4 lavoratori irregolari erano alle dipendenze di ditte operanti nella gestione di parcheggi, commercio di mobili e lavorazione del ferro. Nel corso di un sopralluogo in un cantiere, inoltre, individuato anche un operaio che lavorava in nero pur appartenendo ad un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza. Sarà segnalato per la sospensione della misura di sostegno al reddito.



A carico dei datori di lavoro comminate multe "fino a un massimo di 65 mila euro".