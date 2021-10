Lotta al bracconaggio, sequestrati richiami illegali

Uno dei richiami illegali sequestrati

Cavi, batterie e registratori per riprodurre il canto degli animali. Un forte richiamo per alcune specie di uccelli migratori, ora di passaggio sulla zona del materano.



I bracconieri traevano così in inganno la fauna selvatica, per avvicinarla e abbatterla in maniera massiccia e illegale.



A scoprire e sequestrare 18 di questi congegni non autorizzati, i Carabinieri Forestali di Matera, nell’ambito dell’operazione “Specchietto per le allodole”.



Prima del sequestro, ore di pattugliamento notturno dalle aree interne della collina materana e sino alla fascia costiera.



Così i militari hanno ritrovato i "richiami", nascosti in cassettine di legno e plastica, tra sassi e vegetazione.



Sequestrati i congegni, hanno rimesso in sicurezza questi "corridoi di transito" degli uccelli migratori selvatici che, proprio in questo periodo, popolano i cieli della Basilicata.



Ancora in corso le indagini per individuare i responsabili.