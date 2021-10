Matera: bufera sul tavolo del turismo

Polemiche sul tavolo del turismo

Ancora problemi per il sindaco di Matera Domenico Bennardi. 11 associazioni di categoria si sono autosospese dal tavolo tecnico del turismo nato in vista di Matera 2019 e dal patto E-Matera sottoscritto lo scorso febbraio, e chiedono all'Amministrazione Comunale una vera programmazione delle attività. Immobilismo e inadeguatezza delle scelte politiche, sono le accuse che in una nota le associazioni - fra cui Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, albergatori - rivolgono all'amministrazione, auspicando una rapida soluzione della crisi al comune per poter riprendere a lavorare sui progetti per il settore.