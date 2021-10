In memoria delle vittime del covid

Al termine della messa, liberate in cielo palloncini e lanterne, simbolo di luce e speranza

Si è tenuta ieri nella cappella dell'Ospedale San Carlo di Potenza la celebrazione della messa in memoria delle vittime lucane del coronavirus.

A presiedere la funzione è stato il Vescovo del capoluogo, mons. Salvatore Ligorio.

Durante la celebrazione sono state proiettate le foto delle 624 persone che hanno perso la vita a causa del covid.

Al termine della messa, nel piazzale dell'ospedale i parenti dei defunti hanno acceso delle lanterne, ciascuna simbolo di una vita che il virus ha portato via.

Accompagnate da un lungo applauso sono state poi liberate in cielo insieme a decine di palloncini luminosi.