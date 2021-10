In cerca della verità

Oggi l'autopsia sul corpo di Dora Lagreca

A Potenza è durato quattro ore il sopralluogo dei RIS dei carabinieri nella piccola mansarda di 15 metri quadrati dove abitava Dora Lagreca, la 30enne originaria del salernitano, volata giù dal balcone la notte fra venerdì e sabato. Il compagno che era con lei in casa, Antonio Capasso, è indagato per istigazione al suicidio. I militari hanno effettuato accertamenti sia nell'appartamento, sia sul balcone da cui la giovane è precipitata, nel rione di Parco Aurora.

Asportato un pezzo di corrimano del muretto che delimita lo spazio esterno all'abitazione, per un'approfondita rilevazione delle impronte.

Secondo l'avvocato Domenico Stigliani, legale di Capasso, che avrebbe assistito ai rilievi dall'uscio dell'appartamento, in casa non c'era alcun segno visibile di colluttazione.

Intanto, all'ospedale San Carlo di Potenza si è svolta nel pomeriggio l'autopsia sul corpo della giovane.

L'avvocato Renivaldo Lagreca, legale della famiglia di Dora, ha spiegato di aver presentato in procura una richiesta formale per assicurarsi che siano effettuati tutti gli esami necessari, compresa una valutazione dello stato di salute precedente.

I funerali, fissati per giovedì mattina ad Arenabianca, frazione di Montesano sulla Marcellana, nel salernitano, da dove la famiglia chiede sia fatta luce su quanto accaduto.