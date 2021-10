In calo la produzione delle nocciole

Un raccolto di nocciole

In Basilicata, quest'anno, il calo della resa delle nocciole si aggirerà intorno al 30-40%. Bisogna tener conto, però, che la maggior parte degli impianti lucani sono di recente introduzione. E che non sono andati pienamente a regime.

Diversa è la situazione in altre Regioni, che scontano maggiormente il calo nella produzione delle nocciole: Sicilia (-80%), Lazio, Campania (-70%) e Piemonte (-55%). Al momento, nella nostra Regione, sono un centinaio le aziende agricole (distribuite su circa 300 ettari) vocate a questo tipo di produzione, sempre più richiesta dal consumatore e dall'industria dolciaria.

La Ferrero - con stabilimento a Balvano - si è impegnata da tempo ad acquistare il 75% delle nocciole prodotte in Basilicata, per i prossimi 20 anni. In questa fase sta procedendo - con i suoi tecnici - a effettuare le campionature del prodotto, in quelle realtà agricole che sono andate in produzione. Per la verità non sono ancora tante, rispetto alla richiesta. Ma entro il 2023 si pensa di allargare la produzione, fino a coprire 1.200 ettari.

Terminata la fase di campionatura, l'industria dolciaria (con sede strategica ad Alba, in Piemonte) stabilirà il prezzo da conferire al produttore lucano. Questo, però, accadrà non prima della fine del mese di ottobre, al massimo entro novembre.