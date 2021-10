Torna l'Obesity day: sabato a Potenza consulti gratuiti

La locandina dell'Obesity day

Lotta al'obesità. Torna la campagna di sensibilizzazione dell'Obesity day che si terrà sabato 9 ottobre a Potenza in piazza della Costituzione.



Dalle 8.30 alle 13.30 nello stand allestito presso il mercato di Campagna amica, consulti gratuiti sul sovrappeso e sul corretto stile di vita. Prevista la misurazione del peso corporeo, della pressione arteriosa e della glicemia. A promuovere l'iniziativa l’unità operativa di Malattie endocrine e del metabolismo dell'ospedale San Carlo di Potenza.



Non solo controlli: fino ad esaurimento scorte, per chi si rivolgerà ai sanitari, in dono anche un sacchetto con prodotti ortofrutticoli. Un modo per invogliare a una alimentazione più sana e ispirata alla dieta mediterranea.