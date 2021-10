Premio Basilicata: cinquanta candeline

Premio Basilicata

Il Premio Letterario Basilicata conferito dal circolo Silvio Spaventa Filippi festeggia il suo cinquantesimo genetliaco con una maratona culturale. A Sant'Arcangelo, presso il convento Santa Maria D'Orsoleo, un convegno sul piano di resilienza e rinascita nazionale con rischi e opportunità per il mezzogiorno e le vocazioni della Basilicata. Poi, il conferimento del premio per la Saggistica Storica e Cultura Lucana. Domani, al teatro Stabile di Potenza, i riconoscimenti per le sezioni Narrativa, Letteratura Spirituale e Poesia Religiosa, Saggistica Storica nazionale ed Europea, Economia Politica, e, infine, il Premio Città di Potenza.