Assalto alla CGIL a Roma, sedi aperte anche in Basilicata

Il presidio davanti alla sede della Cgil di Potenza

Sedi della Cgil e Camere del Lavoro aperte anche in Basilicata, dopo l'assalto alla sede romana del sindacato, ieri, durante il corteo no Green Pass.

In concomitanza con il presidio organizzato a Roma, questa mattina, a Potenza, manifestazione in via Bertazzoni, dove la sigla ha i suoi uffici del capoluogo.



Anche la Cgil di Matera ha aperto la Sede Provinciale. "Non ci faremo intimidire dalla violenza fascista perché attaccare la Sede della Cgil significa attaccare il mondo del lavoro - ha detto in una nota il segretario provinciale Eustachio Nicoletti -. La reazione a questa preoccupante escalation merita una risposta immediata e decisa, non solo da parte del sindacalismo confederale, ma anche da parte delle istituzioni che necessariamente devono intervenire affinché l'apologia del fascismo venga definitivamente considerato illegale così come la nostra Costituzione sancisce".



I rappresentanti locali della CGIL hanno annunciato la propria adesione alla manifestazione antifascista di sabato 16 ottobre a Roma.



Al fianco degli iscritti alla CGIL, in presidio anche i rappresentanti della Uil lucana, presenti per "trasmettere un chiaro messaggio di unità e coesione, indispensabili in questo difficile momento", ha precisato in una nota il segretario regionale Vincenzo Tortorelli. "La democrazia è la condizione essenziale per difendere i lavoratori e i loro diritti, il sindacato, da sempre, è pronto a difenderla. Nessuno pensi di intimorire il sindacato", ha aggiunto Tortorelli annunciando la presenza della Uil lucana alla manifestazione di sabato 16 ottobre.



Solidarietà alla CGIL è arrivata anche dal presidente della Regione, Vito Bardi, che in un tweet ha parlato di "attacco inaccettabile, fuori dalla Storia e dalle regole della convivenza civile". ''La democrazia è un baluardo da difendere - ha aggiunto Bardi -. Verrò presto a trovarvi nella sede di Potenza per portare la solidarietà della Regione Basilicata".

Solidarietà e sostegno anche dall'ANPI Basilicata, che ha fatto appello a istituzioni, associazioni, sindacati e comunità locali a restare uniti e a manifestare il 16 ottobre a Roma.

Messaggi di vicinanza anche da parte della CNA di Matera, del gruppo Italia Viva Basilicata, dell'assessore regionale alle attività produttive dimissionario Franco Cupparo e dalla Coop Alleanza 3.0.