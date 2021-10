Firmato un protocollo d'intesa per il contrasto alla criminalità ambientale

La firma del protocollo d'intesa

Centoventi illeciti e quasi 150mila euro di sanzioni amministrative dall'inizio dell'anno. Sono i numeri dell'illegalità ambientale in Basilicata, in particolare di quella legata alla gestione del ciclo dei rifiuti. Dati che restano in linea con quelli degli anni precedenti: secondo l'ultima classifica stilata da Legambiente nel 2019, la regione è al 13esimo posto per numero di reati relativi a rifiuti e discariche.



La maggior parte degli illeciti è dovuta alla mancata conoscenza delle norme. Ma c'è anche la vera e propria criminalità ambientale. Solo il mese scorso il rapporto semestrale della Dia ha evidenziato il concreto rischio di infiltrazioni mafiose nella gestione del ciclo dei rifiuti.



Proprio per contrastare i reati ambientali, è stato firmato questa mattina a Potenza un protocollo d'intesa tra i Carabinieri forestali, l'Albo nazionale dei gestori ambientali e la Camera di commercio di Basilicata.



Grazie a questo accordo, l'Albo gestori ambientali, che comprende tutte le aziende che si occupano del ciclo dei rifiuti, metterà la sua banca dati a disposizione dei Forestali. L'obiettivo è rendere più veloci e agili i controlli e intervenire con più efficacia contro gli illeciti.



Dai Carabinieri forestali poi l'appello ai cittadini a segnalare tutte le situazioni sospette.