Rapina all'Eurobet, tre arresti

Ad eseguire gli arresti la Squadra mobile di Potenza

Coperti da passamontagna, nella notte tra il 3 e 4 agosto scorsi, rapinarono un'agenzia di scommesse, in viale Marconi, a Potenza. Minacciandolo con una pistola, si fecero consegnare da un impiegato dodici mila euro, per poi dileguarsi. Grazie al meticoloso lavoro investigativo svolto dalla Polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo, oggi per l'organizzatore del colpo e per gli esecutori materiali sono scattate le manette.

In carcere sono finiti Ionut Eftime Luchian, 32 anni, Carmine Santarsiero, 31, e Leonardo Selvaggi, 26.