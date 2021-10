Ritrovato uomo che si era perso cercando funghi

Il punto in cui è stato ritrovato l'uomo che si era smarrito

Era alla ricerca di funghi in un bosco non lontano da Calvello quando, a causa di una fitta nebbia, ha perso l'orientamento. Si tratta di un 64enne pugliese che, con il telefonino, ha chiamato il 115 ed ha allertato i soccorsi.

Si sono subito mobilitati i Vigili del fuoco del Comando di Potenza che, con i colleghi del distaccamento di Villa d'Agri, hanno seguito le indicazioni fornite direttamente dall'uomo e si sono messi sulle sue tracce. Lo hanno ritrovato un'ora dopo, in buono stato di salute, al confine con il comune di Marsicovetere, a poco più di un chilometro e mezzo dal punto in cui aveva lasciato la sua auto.

Sul posto anche due autopompe e due fuoristrada per un totale di dieci uomini, e i carabinieri. .