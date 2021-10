Al via "Salute rosa", nel materano pap test e visite ostetriche gratuite

La locandina dell'iniziativa

Al via domani a Montescaglioso l'iniziativa "Guadagnamo salute rosa". Ad organizzarla nell'ambito del mese della prevenzione, l'azienda sanitaria di Matera, in collaborazione con la Regione Basilicata. Numerosi i servizi gratuiti a disposizione delle pazienti.



Previsti pap-test, visite ostetriche rivolte a donne in gravidanza con rilevazione del Bcf senza tracciato, consulenze in materia di contraccezione, menopausa, e prelievi capillari per glicemia periferica.



Appuntamento in viale Belvedere 10, dalle ore 10 e sino alle 18. Ultimo ingresso alle 17.45. Si accederà in ordine di arrivo.



Il 3 ottobre tappa a Pomarico, sempre dalle 10 alle 18, nel quartiere Aldo Moro.