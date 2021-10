Screening esposti amianto, l'Aiea denuncia: poche visite e tempi lunghi

Sacchi di amianto alla Materit di Ferrandina

La vicenda degli ex esposti all'amianto. Ieri l'azienda sanitaria di Matera ha annunciato che il programma di sorveglianza sanitaria - interrotto a lungo a causa della pandemia - riprenderà lunedì prossimo.



L'associazione nazionale esposti amianto interviene ora sul tema denunciando: "si riprenderà con sole 6 visite alla settimana, mentre prima le unità operative effettuavano dai 40 ai 60 controlli settimanali. Con i nuovi ritmi - denuncia l'associazione - per controllare i 2500 lavoratori a rischio servirebbero 8 anni".



Per questo motivo gli ex esposti all'amianto definiscono offensivo e fuorviante quanto dichiarato dall'Asm e dall'assessore regionale alla Sanità e chiedono al prefetto di convocare un tavolo urgente di confronto.