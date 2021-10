Serie D, Francavilla solo al comando

LND Basilicata

Una domenica da incorniciare per le squadre lucane di Serie D. Nella quinta giornata del torneo, il Francavilla batte 5-0 il Sorrento e resta da solo in vetta alla classifica del girone H, con 12 punti. Sinnici in rete nel primo tempo con Langone, Ferrante e De Marco. Nella ripresa, Gentile e ancora De Marco rendono più rotondo il risultato.



In classifica, a due lunghezze dalla squadra di Nicola Ragno, c'è il Lavello, che rifila un poker al Nola, grazie alla doppietta di Statella - in gol al 33' del primo tempo e a 5 minuti dalla fine - e alle reti di Burzio (18' st) e Liurni (30' st).



Successo anche per il Rotonda, che con una doppietta di Ferreira nel secondo tempo, vince per 2-0 a Brindisi e riduce ancora la penalizzazione. Ora i biancoverdi sono a -1.