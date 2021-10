Stellantis, attesa per il tavolo al MISE

Stellantis

L'11 ottobre è arrivato. C'è grande attesa per il tavolo in programma a Roma con il governo e i vertici di Stellantis. L'appuntamento è alle 17.00 al Ministero dello Sviluppo Economico. Si discuterà del futuro degli stabilimenti italiani del gruppo, e tra essi, quello di San Nicola di Melfi che dà lavoro a circa 7 mila persone, 15 mila se si considera l'indotto. La crisi innescata dalla carenza di componentisica e in particolare dei semiconduttori colpisce duro. Ed è fotografata dagli ultimi dati trimestrali dello stabilimento lucano: solo 7 giorni di lavoro fra settembre e ottobre. Il clima è di profonda preoccupazione. "Nell'indotto - scrivono in un documento unitario Fim, Fiom e Uilm - le ricadute del calo produttivo sui salari non sono più sostenibili, l'utilizzo massiccio della cassa integrazione non fa maturare i ratei per raggiungere ferie o tredicesima. Per questo nei prossimi giorni partiranno le assemblee dei lavoratori della componentistica".

Le organizzazioni sindacali intanto si aspettano risposte concrete. Non solo dal tavolo di questo lunedì, ma anche da quello di mercoledì 13 sull'intero settore automotive. Per Melfi in gioco c'è l'accordo di giugno che prevede l'avvio della produzione di auto elettriche a partire dal 2024. "Tutto si tiene se si mette in agenda della politica del nostro paese, la centralità del settore automotive, così come avviene negli altri paesi", scrivono Fim Fiom e Uilm.