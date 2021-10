Stellantis, due giorni di fermo a Melfi

Stellantis, lavoratori a San Nicola di Melfi

Nuovo stop produttivo allo Stabilimento Stellantis di Melfi che rimarrà fermo domani e dopomani.

lo ha comunicato l'azienda

I lavoratori sono stati avvertiti oggi: giovedì e venerdì erano gli unici giorni di lavoro previsti per questa settimana.

Nel nel pomeriggio è tornato a riunirsi al Ministero dello Sviluppo Economico il tavolo sulla crisi dell'Automotive. Al centro della discussione gli aiuti all'industria nazionale di settore inclusa una valutazione sull'eventuale proroga degli incentivi per rilanciare le vendite.

Vendite che rappresentano, però, solo uno degli aspetti del problema poiché sull'altro fronte ci sono le difficoltà legate alla carenza di semiconduttori che frenano la produzione, come sta avvenendo a San Nicola di Melfi, costringendo gli addetti alla cassa integrazione