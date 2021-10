Tentato omicidio a Melfi, arrestato un 58enne

La pistola sequestrata

Alla base del gesto - a quanto sinora ricostruito - i continui dissapori per questioni di vicinato per i loro castagneti confinanti, nel vulture.



È bastato questo a convincere un uomo di 58 anni di Melfi a sparare alla testa il vicino di 55 anni, sorpreso in strada mentre era alla guida della sua auto. Diversi i colpi esplosi, nessuno fatale, fino a che la pistola non si è inceppata. la vittima, ferita, è riuscita a scappare e a raggiungere l'ospedale cittadino, dove i medici hanno estratto il proiettile e lanciato l'allarme alla centrale operativa dei Carabinieri di Melfi.



In poco tempo, i militari, anche grazie alla testimonianza della vittima e ai rilievi sul luogo dei fatti - hanno ricostruito l'accaduto e identificato l'uomo, incensurato. Hanno bussato alla sua porta di casa e lì hanno trovato e sequestrato una pistola a salve modificata, "armata" e con ulteriori due cartucce nel caricatore, oltre ad altre 27 contenute in una scatola.



Il 58enne è stato arrestato in flagranza e portato in carcere a Potenza. Deve rispondere di tentato omicidio, detenzione di arma clandestina e munizioni e ricettazione.