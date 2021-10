Total sospende la selezione per presunte irregolarità

Il centro olio Total a Tempa Rossa



Total ha deciso di sospendere temporaneamente la selezione del corso di formazione per 20 operatori di produzione, negli ultimi giorni al centro di polemiche per presunte irregolarità denunciate dai sindaci della concessione e dai sindacati.



Dei 20 posti, 15 sarebbero andati a giovani di un solo comune: Corleto Perticara. La multinazionale ha annunciato di aver avviato una "indagine approfondita" per accertare la piena correttezza del processo di selezione giunto alle fasi conclusive. La compagnia petrolifera aveva affidato tutto alla Adecco. Oltre 200 le candidature presentate per la selezione, finalizzata esclusivamente alla partecipazione al corso di formazione e non direttamente all'assunzione. Con la sospensione slitta anche l'avvio del corso inizialmente previsto il prossimo 8 novembre.



Questa mattina è intervenuto anche l'Assessore regionale alle attività produttive Francesco Cupparo che ha chiesto a Total l'annullamento della selezione e la consegna della relativa documentazione alla Regione. Convocato per martedì 26 il Tavolo della trasparenza sulla vicenda.