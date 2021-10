Trasporti, da lunedì nuove linee e navette

Nuovi bus Moretti

Si rafforza il servizio di trasporto pubblico a beneficio degli operai di Stellantis e degli studenti. Da lunedì 18 ottobre, una linea giornaliera - con due corse di andata e ritorno - collegherà Matera e Melfi, passando anche per Palazzo San Gervasio, Venosa e Lavello. Sarà utile non solo per i lavoratori dello stabilimento di San Nicola, ma anche per i tanti universitari che frequentano la sede dell'ateneo lucano nella Città dei Sassi, oltre che per i turisti.

Saranno riattivate anche le navette tra Matera e l'aeroporto Bari Palese e verrà istituita una nuova linea che da Nova Siri arriva fino allo scalo aereo del capoluogo pugliese.

Attivata anche una navetta tra Accettura e Campomaggiore, che consentirà di intercettare la coincidenza per l'ospedale "San Carlo" di Potenza e le linee dedicate ai lavoratori.

Si tratta - spiegano dal Dipartimento Infrastrutture - della riprogrammazione di alcuni servizi di trasporto pubblico locale che fa seguito alla sottoscrizione dei contratti ponte fra Regione, Province e Cotrab.

In più, tutta la zona del Vulture - Alto Bradano avrà a disposizione mezzi più sicuri. Grazie a un finanziamento regionale di 2 milioni di euro, la ditta Moretti ha, infatti, acquistato 11 autobus di ultima generazione a basso impatto ambientale e con pedaline per viaggiatori con disabilità.