Covid, scuole osservate speciali

Un tampone per la diagnosi dell'infezione da Sars-CoV-2

Sono 61 i positivi di giornata su 800 tamponi processati, 43 i guariti. Calano i ricoveri, che toccano quota 34, di cui uno in terapia intensiva.

Rispetto alla diffusione del contagio, apprensione a Latronico: nella frazione di Agromonte sono risultati positivi 22 bambini tra scuola materna e primaria, oltre ad un genitore e due maestre.

Il sindaco Fausto De Maria ha annunciato per la serata una nuova ordinanza con cui per la DAD verrà prorogata fino a sabato prossimo.

Anche a Senise, didattica a distanza fino a sabato prossimo per le classi dell'Istituto comprensivo "Nicola Sole". In paese, tuttavia, sembra stabilizzarsi il focolaio che conta ad oggi 92 positivi.

Da domani screening a tappeto nelle classi coinvolte. Per tutti in paese è in vigore, fino a revoca, l'obbligo della mascherina anche all'aperto.

L'Ufficio Scolastico Regionale, nel frattempo, ha elaborato i primi dati del monitoraggio sull'intera platea scolastica. Al momento la fotografia restituisce il 97% del campione.

Sono 35 le scuole in cui si registrano positività, pari al 31% del totale: 171 i positivi, tra alunni e personale.

Settanta le classi in quarantena, per un totale di 1.265 persone in isolamento, tra adulti e bambini.

Quanto all'obbligo del green pass, al momento sono stati emanati 3 decreti di sospensione dal rapporto di lavoro, in tre scuole diverse.

Procede anche la campagna vaccinale. Al momento il 79,06 % dei lucani ha completato il ciclo vaccinale.

Da domani al via la somministrazione della terza dose agli ultrafragili e a chi ha più di 80 anni.