Vertenza ex-Auchan, ancora una settimana di ammortizzatori sociali

Una immagine del sit-in ex-Auchan

Prolungati di una settimana gli ammortizzatori sociali per i lavoratori dell'ex-Auchan di Melfi. Una decisione emersa durante il primo tavolo di trattativa tra il consorzio Cisa e le parti sociali.



Questo dopo che all'incontro in Prefettura, Margherita-Conad non aveva portato una bozza di proposta come concordato. I 126 lavoratori della logistica si erano dunque rifiutati di trasferirsi nelle sedi del Nord Italia, così come richiesto dall'azienda.



Lunedì ci sarà un secondo tavolo tra consorzio e sindacati. Si discuterà della gestione di pre-prensionamenti, oltre che del possibile ricollocamento in sedi più vicine. Soluzioni più volte avanzate dai sindacati.



Un lavoro propedeutico rispetto all' incontro di venerdì 8 ottobre, che dovrebbe mettere un punto alla vertenza che va avanti da due anni. Intanto il Prefetto di Potenza Annunziato Vardè si è impegnato a sollecitare il Mise sulla delicata situazione della logistica in regione.



Solo a chiusura della trattativa sarà emanato il bando regionale di reindustrializzazione da 8 milioni di euro, che potrebbe permettere di riassorbire parte della manodopera.