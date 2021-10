Vertenza ex Auchan Melfi, nuovo incontro in prefettura

La manifestazione ex auchan

Ancora un tavolo prefettizio per discutere delle sorti dei 126 ex lavoratori Auchan dell'area di San Nicola di Melfi, che nelle scorse settimane hanno ricevuto le lettere di trasferimento verso alcune sedi del Nord Italia.

I dipendenti, che oggi vedranno scadere l'ultima proroga alla cassa integrazione, chiedono alla nuova proprietà un accordo basato su prepensionamenti e sul ricollocamento in sedi più vicine. Soluzioni più volte avanzate dai sindacati, ma attorno a cui non è mai stata raggiunta un'intesa. Da qui l'invito al Prefetto Annunziato Vardè a sollecitare anche il Ministero dello Sviluppo Economico per trovare una soluzione.

A chiusura della trattativa, la Regione emanerà un bando regionale di reindustrializzazione da 8 milioni di euro, che potrebbe permettere di riassorbire parte della manodopera.