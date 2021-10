La Gazzetta del Mezzogiorno presto in edicola

La prima pagina dell'ultima edizione della Gazzetta del Mezzogiorno

Una buona notizia. Si fa più vicino il ritorno in edicola della Gazzetta del Mezzogiorno.

Il tribunale fallimentare di Bari ha omologato il piano di concordato presentato dalla società Ecologica Spa che si è impegnata a prendere in carico tutti i lavoratori. Con la decisione di rigettare l'opposizione della Ledi Srl degli imprenditori Ladisa, è stato così stabilito che sarà la società del Gruppo Miccolis il futuro editore della testata.

Soddisfazione è stata espressa dalla Federazione Nazionale della Stampa e dalle Assostampa di Basilicata e Puglia, nella speranza che "la ferita" rappresentata dall'interruzione delle pubblicazioni "si trasformi in un autentico e definitivo rilancio del giornale". La decisione dei giudici fallimentari di Bari - hanno spiegato gli organismi di categoria - consentirà, finalmente, la ripresa delle attività per tutti i lavoratori del giornale, collocati in cig a zero ore dallo scorso 1 agosto.