La Tgr contro la violenza di genere

L'iniziativa della Tgr

Il numero antiviolenza e stalking 1522 proiettato sulla facciata di tutte le sedi regionali della Rai. E' l'iniziativa della Tgr in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Anche la Tgr Basilicata ha aderito.



Anche quest’anno - troppe volte - vi abbiamo dovuto raccontare femminicidi nei nostri servizi: vorremmo non doverlo fare più. La violenza contro le donne va fermata. Dobbiamo farlo adesso. Tutti, insieme.

Se sei vittima di violenza o di stalking chiama il numero gratuito 1522 attivo 24 h su 24.