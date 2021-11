Santissima Trinità, la riapertura la prossima estate

Chiesa Santissima Trinità Potenza

La Chiesa della Santissima Trinità potrebbe essere riaperta ai fedeli la prossima estate. E' quanto emerge in una nota del Comune di Potenza, diffusa dopo l'audizione in Terza commissione consiliare permanente dell'ingegner Maurizio Tolve, direttore dei lavori di ristrutturazione che si stanno realizzando nell'edificio, noto per essere stato il luogo del ritrovamento del cadavere di Elisa Claps, il 17 marzo 2010, a 17 anni dalla sua scomparsa.

Dopo l'abbattimento della canonica per problemi di tenuta statica, da qualche giorno, sono state rimosse le impalcature esterne alla Chiesa. "Si proseguirà nell'immediato con la realizzazione di una recinzione che consenta le ulteriori operazioni di ristrutturazione, che riguarderanno l'interno - dice nella nota il presidente della Terza commissione, Rocco Bernabei -. Si opererà prevalentemente in fondazione, così da mettere in sicurezza l'intero edificio, anche per quanto attiene alla normativa antisismica". L'ingegner Tolve, si legge ancora, ha dato rassicurazioni sul recupero del patrimonio artistico della Chiesa che sarà ricollocato all'interno dell'aula liturgica.