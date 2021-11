Il laterale offensivo del Cmb, Nicola Arvonio

Il Cmb Matera riparte dal secondo posto in classifica. Ieri, finalmente, il giudice sportivo ha assegnato ai biancazzurri la vittoria a tavolino della gara contro il Pesaro, persa invece sul campo. Da questa comoda posizione i ragazzi di mister Nitti si preparano ad affrontare la trasferta di domani in Veneto, contro la Came Dosson. La squadra di mister Rocha occupa la quattordicesima posizione in classifica, reduce dalla sconfitta esterna per 4 a 2 sul campo del Napoli. Si gioca alle 18:30.

In casa materana, Nitti avrà tutti gli uomini a disposizione ad eccezione del lucano Eugenio Nucera: resterà in Basilicata a causa di un piccolo infortunio.

“Quest'anno – ha detto in una nota stampa della società il laterale offensivo Nicola Arvonio - si è creato un bel gruppo, c'è un'ottima sintonia tra le “conferme” e i nuovi arrivati. I risultati ne sono la prova ma sappiamo che non bisogna guardare la classifica e bisogna pensare a fare bene gara dopo gara per arrivare agli obiettivi prefissati”.