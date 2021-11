Tentata truffa del pacco, due denunce a Picerno

Una veduta di Picerno

Hanno provato a consegnare, in cambio di denaro, dei pacchi ad alcuni residenti di Picerno, ma l’imbroglio non è andato a segno. Protagonisti un 21enne e un 22enne, di origini campane, denunciati a piede libero dai Carabinieri per tentata truffa aggravata.



I militari della stazione di Picerno, allertati da numerose telefonate, li hanno fermati a bordo di una Lancia Y. Pochi minuti prima si erano presentati presso le abitazioni di due donne, dove avevano chiesto dei soldi per consegnare merce ordinata da un non meglio identificato nipote.



La perquisizione personale e nel veicolo ha poi consentito di recuperare i due pacchi, sottoposti a sequestro: all’interno c’erano generi alimentari di scarso valore, come sale e riso.