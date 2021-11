Covid, morto un 76enne a Matera

Terapia intensiva

E' morto all'Ospedale Madonna delle Grazie di Matera l'uomo di 76 anni ricoverato in terapia intensiva. Soffriva di diverse patologie e non era vaccinato. In leggera diminuzione i casi di contagio da Covid in regione. 30 i nuovi positivi, a fronte di 836 tamponi molecolari analizzati. L'ultimo bollettino della Task force regionale registra anche 28 guariti e 23 ricoverati, di cui uno in terapia intensiva al San Carlo di Potenza.

I numeri della campagna vaccinale. Sabato 20 novembre 2021 la Basilicata è stata la seconda regione italiana per numero di somministrazioni - oltre 3mila - e in testa alla classifica nazionale per le prime dosi, 222. Procedono anche i richiami: oltre 2.200, il dato migliore da settembre, oltre la metà somministrati in provincia di Potenza. Da lunedì 22, sul sito di Poste Italiane, aprono le prenotazioni dell'ASP per le terze dosi alle persone di età compresa tra i 40 e i 59 anni. Accesso libero invece per tutte le altre categorie alle tende del Qatar, aperte da lunedì al sabato dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19.

A Stigliano iniziati gli screening su alunni e personale scolastico. Coinvolta la scuola primaria e le classi seconde e terze dell'Istituto comprensivo Montano: 120 i tamponi previsti, una sessantina quelli effettuati finora, tutti negativi. Mentre si attendono gli esiti dei test effettuati ai bambini delle classi con presenza di casi positivi. Con riferimento alla classe terza della primaria - dove è stato segnalato un positivo - la dirigente scolastica Livia Casamassima ha fatto sapere che potrà essere riammesso alle lezioni in presenza solo chi ha avuto un esito negativo a un test Covid dopo il 12 novembre. In paese sono attualmente 42 le persone positive, di queste una è ricoverata al San Carlo di Potenza.