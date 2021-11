Aliano, presentato dossier candidatura capitale italiana della cultura 2024

Aliano, il paese in cui lo scrittore e pittore Carlo Levi visse il suo periodo di confino tra il 1935 e il 1036, si candida al ruolo di Capitale Italiana della Cultura per il 2024 . Stamane la presentazione del dossier che aveva già presentato al ministero della cultura nel 2018, quando però il titolo se lo aggiudicò Palermo.Il documento contiene una serie di azioni e obiettivi, già in parte realizzati, per mettere in rete con il resto del territorio regionale e nazionale il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale del piccolo centro del materano (all'incirca 900 gli abitanti) che ambisce a diventare anche l'attrattore principale del turismo lucano, aprendosi alla Val d'Agri, al metapontino, alla stessa città dei Sassi e all'intera Basilicata.La candidatura - ha spiegato il sindaco Luigi De Lorenzo - è sostenuta da numerose associazioni di livello nazionale e internazionale e dall'Unione dei comuni della montagna materana.Aliano, insomma, ci crede e spera.