Matera, arrestata latitante

Polizia Stradale

Finisce a Matera la latitanza durata quasi 7 anni, di una donna straniera di 59 anni, su cui pendeva un provvedimento di cattura con Ordine di carcerazione emesso nel 2015 dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Reggio Calabria. La donna è stata identificata e arrestata da una pattuglia della Polizia Stradale, durante un servizio di vigilanza sulla SS 7 in prossimità dell'uscita Matera Sud. Era a bordo di un furgone, su cui viaggiavano in 7.

Deve scontare 10 anni di reclusione per il reato di riduzione in schiavitù.