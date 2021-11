Acerenza, due arresti per truffa aggravata

I militari dell'Arma al lavoro



Un assegno contraffatto per pagare una moto da cross: valore 5mila euro. Ma a fermare i malfattori quando la truffa era quasi andata a buon fine, ci hanno pensato i Carabinieri di Acerenza con l’ausilio della Stazione di Lagopesole.



Il fatto è avvenuto ad Acerenza. I due uomini, trentenni residenti a Foggia, sono stati arrestati in flagranza. L'ipotesi di reato: truffa aggravata e ricettazione in concorso.



I militari li hanno bloccati mentre provavano ad allontanarsi. Il motociclo era già sul loro furgone, l'assegno contraffatto nelle mani della vittima del raggiro.



I successivi controlli hanno poi permesso di appurare che la targa utilizzata sul furgone apparteneva a un mezzo rubato, e che quella autentica era stata nascosta all'interno del veicolo.