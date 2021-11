Basentana, spartitraffico in ritardo

Lo spartitraffico di ultima generazione su circa 40 chilometri di Basentana era stato annunciato a gennaio ed era atteso per l'estate. Il montaggio delle barriere, spiega oggi Anas, è in corso. Ma al momento è stato completato un tratto di 11 chilometri all'altezza di Metaponto di Bernalda.È questo il punto più urgente nell'elenco di segnalazioni che l'assessore regionale alle Infrastrutture, Donatella Merra, ha affidato a una nota pubblica.L'innovazione di questa tipologia di barriere, del resto, sta proprio nella possibilità che vengano installate senza un contestuale allargamento della sede stradale.Nel fare il punto sull'avanzamento dei lavori sulle principali arterie lucane, Merra ha chiesto maggiore certezza dei tempi.Negli ultimi cinque anni, solo per la Basentana e la Bradanica, la spesa regionale, a rinforzo dei fondi statali, è stata pari a circa 50 milioni di euro.Almeno 75 i milioni recuperati nel Fondo di Sviluppo e Coesione destinati all'adeguamento complessivo della sola Basentana, di cui 40 per lo spartitraffico. Una misura di sicurezza necessaria per un'infrastruttura centrale e che è spesso scenario di gravi incidenti. Nell'ultimo scontro frontale, meno di una settimana fa, in territorio di Pisticci, ha perso la vita un 27enne di Bernalda . Da qui la sollecitazione. Se ne occuperà l'Osservatorio dei Lavori Pubblici, che sarà convocato entro il 17 dicembre.