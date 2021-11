Coronavirus, ricoveri in calo

Un tampone per la diagnosi dell'infezione da Sars-CoV-2

Scendono a 19 i ricoverati negli ospedali lucani (erano 23), sono uno in terapia intensiva (erano 2). Sul fronte contagi, sono 37 i nuovi positivi su 736 tamponi processati (è al 5% il rapporto). 23 i guariti.

Da ieri, giorno in cui anche in Basilicata le persone tra i 40 e i 59 anni possono prenotarsi per le terze dosi, sono iniziati i disagi alle tende del Qatar di Matera. Anche questa mattina è intervenuta la Polizia per garantire sicurezza e distanziamento tra le persone in fila per la vaccinazione. Una delle due strutture - quella adibita all'accoglienza - è chiusa al pubblico. Un problema sopratutto per gli anziani e più in generale per la compilazione dei moduli vaccinali. La confusione - spiega alla TGR il direttore dell'ASM Giuseppe Magno - "è dovuta alla sovrapposizione di prenotazioni e accessi liberi. L'hub materano è aperto da lunedì al sabato dalle 8 alle 14, con orario ridotto rispetto a quello di Potenza (aperto fino alle 20), "sarà rivisto - aggiunge Magno - sulla base dell'affluenza dei prossimi giorni". Tuttavia - conclude il direttore dell'ASM - dovremmo vedere il lato positivo della questione: la gente sta tornando a vaccinarsi".

Intanto proseguono con libero accesso le inoculazioni delle terze dosi per over 60, soggetti fragili e seconde dosi del Johnson, secondo il calendario fissato dalla Regione.