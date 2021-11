Gimbe, Basilicata unica con contagi in calo

Coronavirus

Resta stabile l'andamento della pandemia in Basilicata. L'ultimo bollettino Covid della Task Force regionale riporta 29 nuovi contagi su 944 tamponi analizzati. Sono state certificate le guarigioni di 27 persone. Sul fronte ricoveri, stabile a 17 il totale dei contagiati ospedalizzati, mentre salgono a tre i pazienti in terapia intensiva, tutti all'Ospedale "San Carlo" di Potenza. L'ultimo entrato è un 66enne vaccinato e con importanti patologie precedenti. Una pressione che comunque rimane la più bassa d'Italia. Secondo l'ultimo report della Fondazione Gimbe, nella settimana dal 17 al 23 novembre, la Basilicata è stata l'unica regione in cui i nuovi contagi sono calati rispetto ai sette giorni precedenti.